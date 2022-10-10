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Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Schräges Hofburg-Rennen – Was bleibt von der Polit-Show?

PULS 4Staffel 4Folge 35vom 10.10.2022
Pro und Contra Spezial: Schräges Hofburg-Rennen – Was bleibt von der Polit-Show?

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Folge 35: Pro und Contra Spezial: Schräges Hofburg-Rennen – Was bleibt von der Polit-Show?

52 Min.Folge vom 10.10.2022

Sieben Kandidaten und nur ein Bundespräsidenten-Sessel. Dieser Wahlkampf hatte viele Bewerber und viele ungewöhnliche Momente. In einem Pro und Contra Spezial trifft sich eine spannende Runde, bestehend aus Eva Glawischnig, Heide Schmidt, Ursula Stenzel und Rudi Fußi und Michael Pammesberger. Die streitbaren Politikkenner:innen lassen einen außergewöhnlichen Wahlkampf Revue passieren und machen außerdem den Bundespräsidenten-Check.

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