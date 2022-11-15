Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Korrupt, kaputt, Katar – Sollen wir die Fußball-WM boykottieren?

PULS 4Staffel 4Folge 42vom 15.11.2022
51 Min.Folge vom 15.11.2022

Die WM in Katar ist schon vor Beginn gezeichnet von negativer Berichterstattung: Tote Arbeiter, homophobe Aussagen der Veranstalter, gekaufte Fans und eine geschobene Vergabe. Darüber diskutieren der ehemalige Nationalteam-Kapitän Marc Janko, Sänger Roman Gregory, Ex-Bundesliga Vorstand Georg Pangl, Amnesty International-Geschäftsführerin Annemarie Schlack und PR-Experte Andreas Neubauer.

