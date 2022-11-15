Pro und Contra: Korrupt, kaputt, Katar – Sollen wir die Fußball-WM boykottieren?Jetzt kostenlos streamen
Folge 42: Pro und Contra: Korrupt, kaputt, Katar – Sollen wir die Fußball-WM boykottieren?
51 Min.Folge vom 15.11.2022
Die WM in Katar ist schon vor Beginn gezeichnet von negativer Berichterstattung: Tote Arbeiter, homophobe Aussagen der Veranstalter, gekaufte Fans und eine geschobene Vergabe. Darüber diskutieren der ehemalige Nationalteam-Kapitän Marc Janko, Sänger Roman Gregory, Ex-Bundesliga Vorstand Georg Pangl, Amnesty International-Geschäftsführerin Annemarie Schlack und PR-Experte Andreas Neubauer.
