Pro und Contra Spezial aus besetztem Hörsaal in Wien

PULS 4Staffel 4Folge 43vom 22.11.2022
93 Min.Folge vom 22.11.2022

Seit einer knappen Woche besetzen Klima-Aktivist:innen den Hörsaal C1 am Uni Campus Wien, um unter dem Motto "Erde brennt" vor allem auf den fehlenden Fortschritt beim Kampf gegen den Klimawandel aufmerksam zu machen. Um in den Dialog zu treten zeigt PULS 24 eine leidenschaftliche Diskussion zwischen Aktivist:innen und Expert:innen direkt aus dem besetzten Hörsaal. PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn moderiert die Diskussion zwischen Amina Guggenbichler (Aktivistin und Besetzerin, Erde brennt), Michael Staudinger (Ex-ZAMG-Direktor und Klimaforscher), Christoph Badelt (Präsident des Fiskalrats, Ökonom und ehem. WU-Rektor) und Johannes Wahlmüller (Global 2000-Klimaexperte)

PULS 4
