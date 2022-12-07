Pro und Contra: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 45: Pro und Contra: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?
90 Min.Folge vom 07.12.2022
Die Unterbringung von Geflüchteten sorgt österreichweit für Streit, auch in Kindberg. Ab Jänner sollen 250 Asylwerber:innen in der steirischen Stadt leben, ein Umstand, den alle Gemeindefraktionen geschlossen ablehnen. Pro und Contra Spezial diskutiert diesen Konflikt sowie die gesamtösterreichische Asylproblematik mit den zuständigen Politiker:innen und Einwohner:innen vor Ort.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4