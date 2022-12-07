Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?

PULS 4Staffel 4Folge 45vom 07.12.2022
Pro und Contra: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?

Pro und Contra: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 45: Pro und Contra: Asyl auf Herbergssuche – Kein Platz in Österreich?

90 Min.Folge vom 07.12.2022

Die Unterbringung von Geflüchteten sorgt österreichweit für Streit, auch in Kindberg. Ab Jänner sollen 250 Asylwerber:innen in der steirischen Stadt leben, ein Umstand, den alle Gemeindefraktionen geschlossen ablehnen. Pro und Contra Spezial diskutiert diesen Konflikt sowie die gesamtösterreichische Asylproblematik mit den zuständigen Politiker:innen und Einwohner:innen vor Ort.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen