Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Klima-Spezial: Konfrontation in der Gondel

PULS 24Staffel 4Folge 47vom 21.12.2022
Pro und Contra Klima-Spezial: Konfrontation in der Gondel

Pro und Contra Klima-Spezial: Konfrontation in der GondelJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 47: Pro und Contra Klima-Spezial: Konfrontation in der Gondel

50 Min.Folge vom 21.12.2022

In der fahrenden Seilbahn in Oberösterreich diskutieren Seilbahnsprecher Franz Hörl, Klimaaktivistin Lena Schilling, Ökonom Oliver Fritz und Dachstein-Tourismus-Vorstand Rupert Schiefer über Skisport, Wintertourismus und Klima. Moderatorin Manuela Raidl stellt die Frage, ob der Massensport noch eine Zukunft hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 24
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen