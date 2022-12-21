Pro und Contra Klima-Spezial: Konfrontation in der GondelJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 47: Pro und Contra Klima-Spezial: Konfrontation in der Gondel
50 Min.Folge vom 21.12.2022
In der fahrenden Seilbahn in Oberösterreich diskutieren Seilbahnsprecher Franz Hörl, Klimaaktivistin Lena Schilling, Ökonom Oliver Fritz und Dachstein-Tourismus-Vorstand Rupert Schiefer über Skisport, Wintertourismus und Klima. Moderatorin Manuela Raidl stellt die Frage, ob der Massensport noch eine Zukunft hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4