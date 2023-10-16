Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

"Pro und Contra Spezial" um 22:15 Uhr mit Stocker, Kucher, Linsinger

PULS 4Staffel 5Folge 34vom 16.10.2023
50 Min.Folge vom 16.10.2023

Der ganze Abend auf Joyn und PULS 24 steht im Zeichen des "Bürgerforum Live": Nach dem Bürgerforum geht es um 22:15 Uhr bei einem "Pro und Contra Spezial" auf Joyn, PULS 4 und PULS 24 weiter. Statt einer ausschließlich journalistischen Analyse wird bei "Pro und Contra Spezial" auch mit politischen Vertreter:innen diskutiert: PULS 24-Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt im Prater ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und Profil-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger.

