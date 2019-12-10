Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 46vom 10.12.2019
44 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12

TV-Moderator Mola Adebisi will mit Freunden zusammen einen Beach-Club eröffnen. Damit läd sich der Tausendsassa noch mehr Stress auf. Das bedeutet auch weniger Zeit für seine neue Freundin Mina. Bastian Yotta ist ein selbsternannter Millionär, der in Kalifornien lebt und liebt. Eine Partnerin fehlt ihm momentan allerdings, daher geht er zu einer Partneragentur. Stephan Bosshard überrascht seine Frau Birgit zum 25. Hochzeitstag mit einem gigantischen Fest.

