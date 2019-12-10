Promis Privat
Folge 46: Episode 46
44 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
TV-Moderator Mola Adebisi will mit Freunden zusammen einen Beach-Club eröffnen. Damit läd sich der Tausendsassa noch mehr Stress auf. Das bedeutet auch weniger Zeit für seine neue Freundin Mina. Bastian Yotta ist ein selbsternannter Millionär, der in Kalifornien lebt und liebt. Eine Partnerin fehlt ihm momentan allerdings, daher geht er zu einer Partneragentur. Stephan Bosshard überrascht seine Frau Birgit zum 25. Hochzeitstag mit einem gigantischen Fest.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1