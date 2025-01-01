Promis Privat
Folge 1: Giulia Siegel
44 Min.Ab 12
Influencerin Natalia Osada steigt auf Kreta ins Hotelbusiness ihres zukünftigen Ehemannes Jiorgos Triadis ein und muss nebenbei auch noch schöne Insta-Fotos posten. - DJane Giulia Siegel will nach 14 Jahren eine Veränderung auf ihrer Münchner Terrasse. Gemeinsam mit ihrem Freund Ludwig geht sie auf Einkaufstour - dabei kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. - Ballermann Sänger Jürgen Milski hat schlimme Gewissensbisse: Am Grab seines Vaters kochen seine Emotionen hoch.
