Natascha Ochsenknecht hat Mama-Herzschmerz. Nach ihren Jungs Jimmy Blue und Wilson Gonzales, will nun auch ihre jüngste Tochter Cheyenne ausziehen. Julian F.M. Stoeckel hat Stress während seiner Fahrstunde. Das permanente Schalten ist ihm zu anstrengend. Ab jetzt will die Diva nur noch Automatic fahren. Moderatorin Milka eröffnet heute ihren ersten Klamottenladen in Amsterdam. Doch als es anfängt zu reden, ist kein Mensch mehr auf der Straße und ihr Laden leer.

