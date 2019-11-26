Promis Privat
Folge 16: Claudelle Deckert 1
44 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 12
Hundewelpe Hilda wirbelt das Leben von Schauspielerin Claudelle Deckert total durcheinander. Deshalb geht's heute zur Hundeschule. Maren Giltzer heiratet ihren Harry. Doch das Wetter spielt nicht mit. Spontan müssen alle Feierlichkeiten nach drinnen gelegt werden. Lorenz Büffel und Carolina Noeding wollen ihre Beziehung retten. Ein Häuschen im Grünen soll Ruhe in ihr stressiges Promileben bringen. Doch der Umzug feuert die Beziehungskrise nur noch mehr an.
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Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Sat.1 & © Season 3-5: SAT.1