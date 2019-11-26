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Promis Privat

Claudelle Deckert 1

SAT.1Staffel 3Folge 16vom 26.11.2019
Claudelle Deckert 1

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Folge 16: Claudelle Deckert 1

44 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 12

Hundewelpe Hilda wirbelt das Leben von Schauspielerin Claudelle Deckert total durcheinander. Deshalb geht's heute zur Hundeschule. Maren Giltzer heiratet ihren Harry. Doch das Wetter spielt nicht mit. Spontan müssen alle Feierlichkeiten nach drinnen gelegt werden. Lorenz Büffel und Carolina Noeding wollen ihre Beziehung retten. Ein Häuschen im Grünen soll Ruhe in ihr stressiges Promileben bringen. Doch der Umzug feuert die Beziehungskrise nur noch mehr an.

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