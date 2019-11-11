Promis Privat
Folge 9: Töpperwien 1
44 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 12
Chris Töpperwien will in Deutschland mit seiner Currywurst-Gastronomie durchstarten. Ein Grund zurück in die Heimat zu kommen ist auch seine 15 Jahre jüngere Freundin Delia. Markus und Kirstin Becker werden Opa und Oma. Als Kirstin mit Nicos Freundin Vanessa beim Gynäkologen die kleine Enkeltochter im Ultraschall sieht, fließen Tränen vor Glück. Auch bei Iris Klein fließen Tränen, nur nicht vor Glück. Nach dem Scheitern vom Café Evergreen, weiß sie nicht beruflich weiter.
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Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Sat.1 & © Season 3-5: SAT.1