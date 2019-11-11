Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Töpperwien 1

SAT.1Staffel 3Folge 9vom 11.11.2019
Töpperwien 1

Töpperwien 1Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 9: Töpperwien 1

44 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 12

Chris Töpperwien will in Deutschland mit seiner Currywurst-Gastronomie durchstarten. Ein Grund zurück in die Heimat zu kommen ist auch seine 15 Jahre jüngere Freundin Delia. Markus und Kirstin Becker werden Opa und Oma. Als Kirstin mit Nicos Freundin Vanessa beim Gynäkologen die kleine Enkeltochter im Ultraschall sieht, fließen Tränen vor Glück. Auch bei Iris Klein fließen Tränen, nur nicht vor Glück. Nach dem Scheitern vom Café Evergreen, weiß sie nicht beruflich weiter.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen