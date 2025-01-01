Promis Privat
Folge 13: Becker 8+9
44 Min.Ab 12
Markus Becker ist Opa geworden. Der Schlagersänger ist total aufgeregt, denn heute kann er seine kleine Enkelin endlich in den Arm nehmen. Die Botox Boys, Vater und Onkel von Florian Wess, wagen gemeinsam einen Neuanfang. Als Event- Gastronomen wollen sie mit Burgern und Fritten richtig Kohle machen. Christine Neubauer hat es geschafft: Heute Abend findet ihre Kunstausstellung auf Mallorca statt. Ob die Bilder den Zuschauern gefallen?
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1