Promis Privat
Folge 21: Loona 3
44 Min.Ab 12
Elke und Frank Fussbroich wollen zum zweiten Mal heiraten, in weiß und in Las Vegas. Trotz ihrer fehlenden Englischkenntnisse und ohne wesentliche Vorplanung sind sie gerade eingetroffen. Die niederländische Popsängerin Loona organisiert für ihre Tochter Saphira eine Geburtstagsparty und arbeitet parallel an ihrer Karriere. Julian F.M. Stoeckel hat heute eine große Abendshow vor sich, in der er als Gastgeber, Moderator und Darsteller brillieren will. Er ist ganz schön aufgeregt.
Promis Privat
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1