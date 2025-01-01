Promis Privat
Folge 3: Jenny Elvers 1+2
44 Min.Ab 12
Casting Director Rolf Scheider baut gerade seinen Traum um: eine Eventlocation. Inmitten der stressigen Bauarbeiten findet er allerdings noch die Zeit, um für eine Party einzukaufen. - Schauspielerin Jenny Elvers besucht mit ihrem Sohn Paul dessen Vater, Ex-Reality Star Alex Jolig und Ehefrau Britt. Der Plan ist: Vater und Sohn wollen gemeinsam einen Männerurlaub machen. - Und Influencerin Natalia Osada wird von ihrem Verlobten mit einem Liebesbrief überrascht.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1