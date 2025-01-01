Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis Privat

Jenny Elvers 1+2

SAT.1Staffel 3Folge 3
Jenny Elvers 1+2

Jenny Elvers 1+2Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 3: Jenny Elvers 1+2

44 Min.Ab 12

Casting Director Rolf Scheider baut gerade seinen Traum um: eine Eventlocation. Inmitten der stressigen Bauarbeiten findet er allerdings noch die Zeit, um für eine Party einzukaufen. - Schauspielerin Jenny Elvers besucht mit ihrem Sohn Paul dessen Vater, Ex-Reality Star Alex Jolig und Ehefrau Britt. Der Plan ist: Vater und Sohn wollen gemeinsam einen Männerurlaub machen. - Und Influencerin Natalia Osada wird von ihrem Verlobten mit einem Liebesbrief überrascht.

