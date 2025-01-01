Zum Inhalt springenBarrierefrei
Manuel Cortez

SAT.1Staffel 3Folge 17
44 Min.Ab 12

Claudelle Deckert ist Schauspielerin und Food-Bloggerin. Heute dreht sie ein neues Video für ihren Youtube-Channel. Unglaublich, wie viel Aufwand in so einem kurzen Video steckt. Elke und Frank Fusbroich wollen in Las Vegas heiraten. Doch Franks Eltern sind zunächst gar nicht begeistert. Designerin Miyabi Kawai macht mit 45 Jahren noch ihren Führerschein. Warum erst jetzt, hat mit einem schrecklichen Erlebnis zu tun.

