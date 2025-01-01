Promis Privat
Folge 17: Manuel Cortez
44 Min.Ab 12
Claudelle Deckert ist Schauspielerin und Food-Bloggerin. Heute dreht sie ein neues Video für ihren Youtube-Channel. Unglaublich, wie viel Aufwand in so einem kurzen Video steckt. Elke und Frank Fusbroich wollen in Las Vegas heiraten. Doch Franks Eltern sind zunächst gar nicht begeistert. Designerin Miyabi Kawai macht mit 45 Jahren noch ihren Führerschein. Warum erst jetzt, hat mit einem schrecklichen Erlebnis zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1