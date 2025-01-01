Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Loona 1

SAT.1Staffel 3Folge 15
Loona 1

Loona 1Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 15: Loona 1

44 Min.Ab 12

Sängerin Loona begleitet ihre 15-jährige Tochter Saphira zu Dreharbeiten. Doch dafür heißt es ganz früh aufstehen und das passt der pubertierenden Saphira gar nicht. Maren Gilzer will ihren Harry heiraten. Und der träumt von einem Kleid in weiß. Doch bei den Preisen vergeht Maren der Kleiderkauf. Lorenz Büffel ist nicht nur Ballermann-Star, sondern auch Star Wars Fan. Freundin Carolina geht dieser Spieltrieb während der Renovierung im Haus mächtig auf die Nerven.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen