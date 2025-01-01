Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis Privat

Oliver Tienken 1

SAT.1Staffel 3Folge 11
Oliver Tienken 1

Oliver Tienken 1Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 11: Oliver Tienken 1

44 Min.Ab 12

Schluss mit Faulenzen: Damit Hubert Fella endlich im Haushalt mit anpackt, schleppt Matthias ihn zu einem Hauswirtschaftskurs. Und wer hätte das gedacht? Hubert hat echtes Putztalent. Oliver Tienken wurde als Kind gemobbt. Deshalb engagiert sich der Profitänzer jetzt an Schulen gegen Mobbing. Prinzessin Xenia von Sachsen reist extra nach Frankfurt zu ihren Hairstylisten. Ihre Haare und Extensions sind total verfilzt.

