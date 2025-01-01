Promis Privat
Folge 11: Oliver Tienken 1
44 Min.Ab 12
Schluss mit Faulenzen: Damit Hubert Fella endlich im Haushalt mit anpackt, schleppt Matthias ihn zu einem Hauswirtschaftskurs. Und wer hätte das gedacht? Hubert hat echtes Putztalent. Oliver Tienken wurde als Kind gemobbt. Deshalb engagiert sich der Profitänzer jetzt an Schulen gegen Mobbing. Prinzessin Xenia von Sachsen reist extra nach Frankfurt zu ihren Hairstylisten. Ihre Haare und Extensions sind total verfilzt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1