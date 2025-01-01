Promis Privat
Folge 19: Milka Loff-Fernandez
44 Min.Ab 12
Iris und Peter Klein sind wieder zuhause auf Mallorca. Tochter Jenny Frankhauser ist mit Noch-Flamme Hakan zu Besuch. Doch Iris versetzt den Muskelprotz mit Hochzeits- und Enkelkinder- Wünschen regelrecht in Panik. Reality-TV-Star Julian F.M. Stoeckel styled sich für seinen Auftritt beim Life Ball in Wien. Ein auffälliges Kostüm ist bei diesem Event ein Must-have. Moderatorin Milka lebt mit Mann Robert und ihren Töchtern in Amsterdam. Heute zwingt sie Robert zum Ausmisten.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1