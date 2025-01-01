Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Milka Loff-Fernandez

SAT.1Staffel 3Folge 19
Milka Loff-Fernandez

Milka Loff-FernandezJetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 19: Milka Loff-Fernandez

44 Min.Ab 12

Iris und Peter Klein sind wieder zuhause auf Mallorca. Tochter Jenny Frankhauser ist mit Noch-Flamme Hakan zu Besuch. Doch Iris versetzt den Muskelprotz mit Hochzeits- und Enkelkinder- Wünschen regelrecht in Panik. Reality-TV-Star Julian F.M. Stoeckel styled sich für seinen Auftritt beim Life Ball in Wien. Ein auffälliges Kostüm ist bei diesem Event ein Must-have. Moderatorin Milka lebt mit Mann Robert und ihren Töchtern in Amsterdam. Heute zwingt sie Robert zum Ausmisten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen