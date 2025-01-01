Promis Privat
Folge 4: Melanie Müller 2+3
44 Min.Ab 12
Casting Director Rolf Scheider plant ein Dinner. Obwohl er mit dem Umbau seiner Eventlocation unter Zeitdruck steht, bekocht er zuhause seine Freunde. Klappt alles? - Schlagerstar Melanie Müller muss von ihrer Grillparty nach Mallorca düsen: Es stehen Ballermann-Auftritte und Autogrammstunden auf dem Plan. - Mallorca-Auswanderer Iris und Peter Klein packen für ihren Deutschland-Besuch. Was sie nicht ahnen: Tochter Jenny plant eine Überraschungsparty - mit ihrem neuen Freund!
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1