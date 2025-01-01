Promis Privat
Folge 18: Fussbroich Hochzeit
44 Min.Ab 12
Elke und Frank Fussbroich reisen für ihre Traumhochzeit nach Las Vegas. Doch ein Hochzeitskleid und einen Anzug haben die beiden immer noch nicht. Miyabi Kawai und Schauspieler Manuel Cortez sind auf der Fashion Week. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich gibt's ein Rundumstyling. Iris und Peter Klein besuchen das Elvis Festival in Deutschland. Iris will Peter überraschen und hat ihm heimlich einen Auftritt als Elvis Sänger organisiert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1