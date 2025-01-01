Promis Privat
Folge 6: Wollersheim
44 Min.Ab 12
Prinzessin Xenia von Sachsen will als DJane durchstarten. Ob der alleinerziehenden Mama das auf dem heutigen Event in Hamburg gelingt? Jürgen Milski hat seinem verstorbenen Vater gegenüber ein schlechtes Gewissen. Mithilfe einer Seherin nimmt Jürgen Kontakt zum Jenseits auf. Bert und Ginger Wollersheim sind auf Mallorca gelandet. Ginger muss bei den Wirten am Ballermann vorsingen, um endlich einen ersten Auftritt als Unterhaltungssängerin zu bekommen.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1