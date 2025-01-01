Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Rebecca Siemoneit-Barum 1+2

SAT.1Staffel 3Folge 2
Rebecca Siemoneit-Barum 1+2

Rebecca Siemoneit-Barum 1+2Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 2: Rebecca Siemoneit-Barum 1+2

44 Min.Ab 12

Influencerin Natalia Osada möchte die Ferienapartments ihrer zukünftigen Schwiegereltern auf Kreta moderner gestalten. Nebenbei muss sie ihre zahlreichen Follower mit Fotos begeistern. - Lindenstraßendarling Rebecca Siemoneit-Barum peilt nach 30 Jahren ein neues Berufsziel an: Sie möchte Sängerin werden. Gelingt ihr der Neustart? - Modedesigner Philipp Plein muss Beruf und Privates unter einen Hut bringen: Er lebt quasi in seinen Geschäftsstellen. Schafft er den Spagat?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen