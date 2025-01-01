Promis Privat
Folge 2: Rebecca Siemoneit-Barum 1+2
44 Min.Ab 12
Influencerin Natalia Osada möchte die Ferienapartments ihrer zukünftigen Schwiegereltern auf Kreta moderner gestalten. Nebenbei muss sie ihre zahlreichen Follower mit Fotos begeistern. - Lindenstraßendarling Rebecca Siemoneit-Barum peilt nach 30 Jahren ein neues Berufsziel an: Sie möchte Sängerin werden. Gelingt ihr der Neustart? - Modedesigner Philipp Plein muss Beruf und Privates unter einen Hut bringen: Er lebt quasi in seinen Geschäftsstellen. Schafft er den Spagat?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
