Promis Privat
Folge 8: Jenny Elvers
44 Min.Ab 12
Jenny Elvers und Sohn Paul sind heute beim Tättowierer. Beide wollen sich ein Tattoo stechen lassen, doch Jenny zögert plötzlich. Bert und Ginger Wollersheim müssen heute zur Filmpremiere nach Berlin und sind viel zu spät gelandet. Ginger ist sauer, denn für ihr Styling bleibt kaum Zeit. Markus Becker hat wieder eine tolle Idee. Er träumt davon, mit Kirstin im eigenen Camper durch Deutschland zu reisen.
Promis Privat
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1