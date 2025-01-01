Promis Privat
Folge 12: Christine Neubauer 1
44 Min.Ab 12
Christine Neubauer ist nicht nur Schauspielerin, sie ist auch leidenschaftliche Malerin. Die Vorbereitungen für ihre erste Ausstellung laufen mit Hochdruck, doch die Zeit ist viel zu knapp. Oliver Tienken will sich an Schulen gegen Mobbing stark machen. Sein Hund Peppi soll auch mitmachen. Wird Peppi den dafür nötigen Wesenstest bestehen? Die Beckers werden Großeltern. Blöd nur, dass Markus gerade auf einem Event ist, während bei der Schwiegertochter in spe die Wehen einsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1