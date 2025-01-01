Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis Privat

Christine Neubauer 1

SAT.1Staffel 3Folge 12
Christine Neubauer 1

44 Min.Ab 12

Christine Neubauer ist nicht nur Schauspielerin, sie ist auch leidenschaftliche Malerin. Die Vorbereitungen für ihre erste Ausstellung laufen mit Hochdruck, doch die Zeit ist viel zu knapp. Oliver Tienken will sich an Schulen gegen Mobbing stark machen. Sein Hund Peppi soll auch mitmachen. Wird Peppi den dafür nötigen Wesenstest bestehen? Die Beckers werden Großeltern. Blöd nur, dass Markus gerade auf einem Event ist, während bei der Schwiegertochter in spe die Wehen einsetzen.

SAT.1
