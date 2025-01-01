Promis Privat
Folge 10: Rebecca Simoneit Barum
44 Min.Ab 12
Nach dem Aus in der Lindenstrasse, versucht sich Rebecca Simoneit Barum beruflich eine neue Perspektive als Sängerin aufzubauen. Wird sie den Auftritt im ZDF Fernsehgarten schaffen? Chris Töpperwien will seiner großen Liebe Delia einen Wunsch erfüllen. Gemeinsam entspannen die zwei im Wellnesshotel. Doch Delia ist genervt: Chris quasselt in einer Tour. Bei den Fellas gibt es Stress. Denn während Matthias und Papa Josef Laminat verlegen, schaut Hubert mal wieder nur zu.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1