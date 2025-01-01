Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 14
44 Min.Ab 12

Florian Wess will mit Event-Gastronomie Geld verdienen. Papa und Onkel Wess sind auch am Start. Doch es dauert nicht lange und die Fetzen fliegen. Schlagersänger Markus Becker erfüllt sich einen Traum. Mit einem Wohnmobil und Kirstin geht es auf Reisen. Was Markus nicht bedacht hat: fürs Camping braucht man handwerkliches Geschick. Lorenz Büffel will mit Freundin Carolina umziehen. Deshalb muss heute ausgemistet werden, doch Lorenz fällt das Aussortieren wahnsinnig schwer.

