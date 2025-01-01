Promis Privat
Folge 14: Lorenz Büffel 1
44 Min.Ab 12
Florian Wess will mit Event-Gastronomie Geld verdienen. Papa und Onkel Wess sind auch am Start. Doch es dauert nicht lange und die Fetzen fliegen. Schlagersänger Markus Becker erfüllt sich einen Traum. Mit einem Wohnmobil und Kirstin geht es auf Reisen. Was Markus nicht bedacht hat: fürs Camping braucht man handwerkliches Geschick. Lorenz Büffel will mit Freundin Carolina umziehen. Deshalb muss heute ausgemistet werden, doch Lorenz fällt das Aussortieren wahnsinnig schwer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1