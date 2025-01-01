Promis Privat
Folge 22: Philipp Plein 2
44 Min.Ab 12
Elke und Frank Fussbroich haben inzwischen zwar eine Kapelle, aber immer noch keine Klamotten oder einen Ring für die Hochzeit in weiß. Die Zeit wird knapp. Der deutsche Modemacher Philipp Plein reist mit seiner Freundin Lucia nach Cannes, denn am Abend sponsort seine Firma ein Fußballspiel in Monte Carlo. Ginger und Bert Wollersheim besuchen Marion Pfaff alias "Krümel" auf Mallorca, um sich Tipps für Gingers Gesangskarriere abzuholen. Ginger setzt vor allem auf nackte Tatsachen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1