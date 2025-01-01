Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 22
44 Min. Ab 12

Elke und Frank Fussbroich haben inzwischen zwar eine Kapelle, aber immer noch keine Klamotten oder einen Ring für die Hochzeit in weiß. Die Zeit wird knapp. Der deutsche Modemacher Philipp Plein reist mit seiner Freundin Lucia nach Cannes, denn am Abend sponsort seine Firma ein Fußballspiel in Monte Carlo. Ginger und Bert Wollersheim besuchen Marion Pfaff alias "Krümel" auf Mallorca, um sich Tipps für Gingers Gesangskarriere abzuholen. Ginger setzt vor allem auf nackte Tatsachen.

