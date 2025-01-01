Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 23
Folge 23: Bosshard 5

44 Min.Ab 12

Der ehemalige Bundesligaspieler Thorsten Legat hat sich mit Hilfe seiner Familie aus der Alkoholsucht herausgearbeitet, jetzt will er als Trainer durchstarten. Das Millionärs-Ehepaar Birgit und Stephan Bosshard möchte auch mit T-Shirts Erfolg haben und organisiert eine Modenshow. Ginger und Bert Wollersheim bereiten sich auf Gingers ersten offiziellen Auftritt auf Mallorca vor. Was soll Ginger anziehen? Mallorca-Profi Marion Pfaff alias "Krümel" riet von offenherzigen Outfits ab.

