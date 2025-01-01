Promis Privat
Folge 23: Bosshard 5
44 Min.Ab 12
Der ehemalige Bundesligaspieler Thorsten Legat hat sich mit Hilfe seiner Familie aus der Alkoholsucht herausgearbeitet, jetzt will er als Trainer durchstarten. Das Millionärs-Ehepaar Birgit und Stephan Bosshard möchte auch mit T-Shirts Erfolg haben und organisiert eine Modenshow. Ginger und Bert Wollersheim bereiten sich auf Gingers ersten offiziellen Auftritt auf Mallorca vor. Was soll Ginger anziehen? Mallorca-Profi Marion Pfaff alias "Krümel" riet von offenherzigen Outfits ab.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1