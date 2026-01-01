Promis Privat
Folge 24: Thorsten Legat 2
44 Min.Ab 12
Der ehemalige Bundesligaspieler Thorsten Legat will als Trainer Erfolg haben. Beim seinem Verein steht das erste Saison-Spiel in der Landesliga an. Da muss auch sein älterer Sohn Nico alles geben, denn er gehört zur Mannschaft. Das Millionärsehepaar Bosshard plant einen Grillabend und geht teures Bio-Angus-Beef in den Bergen shoppen. Das Noch-Paar Manuel Cortez und Miyabi Kawai renoviert die große Altbauwohnung, in der die beiden leben und geht mit Hündin Greta zum Tierarzt.
