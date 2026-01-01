Promis Privat
Folge 25: Janni Hönscheid/ Kusmagk
44 Min.Ab 12
Janni Hönscheid und Peer Kusmagk haben ihr zweites Kind bekommen. Eine schwierige Geburt, dennoch möchte Janni ihren Plan vom Tandemstillen umsetzen. Ob zwei Kinder an der Brust wirklich das richtige sind? Birgit und Stephan Bosshard kabbeln sich beim Vorbereiten ihres Grillabends. Wer schält Spargel und Kartoffeln? Klarer Fall für Stephan: er nicht! Manuel Cortez sucht nach neuen Produkten für seine Bio-Läden. Seine Noch-Partnerin Miyabi arbeitet an ihrer neuen Kollektion.
