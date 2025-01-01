Promis Privat
Folge 28: Mola Adebisi 3
44 Min.Ab 12
Mola Adebisis Bareröffnung rückt immer näher. Kurz vorher muss er zu einem Auftritt. Premiere für Freundin Mina, die ihn zum ersten Mal auf der Bühne erlebt. Ob die Bar-Eröffnung auch gut klappt? Iris und ihr Schweinebauer Uwe kennen und lieben sich seit "Bauer sucht Frau", doch Iris will, dass sich Uwe optisch verändert und schickt ihn zur Kosmetikerin. Casting-und Mode-Experte Rolf Scheider will auf den letzten Drücker eine Event-Location für die Berliner Fashion-Week eröffnen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1