SAT.1Staffel 3Folge 28
44 Min.Ab 12

Mola Adebisis Bareröffnung rückt immer näher. Kurz vorher muss er zu einem Auftritt. Premiere für Freundin Mina, die ihn zum ersten Mal auf der Bühne erlebt. Ob die Bar-Eröffnung auch gut klappt? Iris und ihr Schweinebauer Uwe kennen und lieben sich seit "Bauer sucht Frau", doch Iris will, dass sich Uwe optisch verändert und schickt ihn zur Kosmetikerin. Casting-und Mode-Experte Rolf Scheider will auf den letzten Drücker eine Event-Location für die Berliner Fashion-Week eröffnen.

Promis Privat
SAT.1
