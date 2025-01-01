Promis Privat
Folge 29: Rolf Scheider 2
43 Min.Ab 12
Matthias und Hubert Fella stecken in einer Ehekrise. Dabei sind sie erst seit einem Jahr verheiratet. Doch Hubert ist faul und Matthias muss im Haushalt alles machen. Und auch beim Besuch einer Party, kriselt es weiter. Rolf Scheider arbeitet an seiner Eventlocation und entspannt sich zwischendrin beim Yoga. Bei Bauer Uwe und seiner Iris möchte sie sich nun "verändern" und ihr Gewicht mit Hilfe eines Magenbands reduzieren. Uwe hat Angst, dass bei der OP etwas schiefgeht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1