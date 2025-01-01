Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 29
Folge 29: Rolf Scheider 2

43 Min.Ab 12

Matthias und Hubert Fella stecken in einer Ehekrise. Dabei sind sie erst seit einem Jahr verheiratet. Doch Hubert ist faul und Matthias muss im Haushalt alles machen. Und auch beim Besuch einer Party, kriselt es weiter. Rolf Scheider arbeitet an seiner Eventlocation und entspannt sich zwischendrin beim Yoga. Bei Bauer Uwe und seiner Iris möchte sie sich nun "verändern" und ihr Gewicht mit Hilfe eines Magenbands reduzieren. Uwe hat Angst, dass bei der OP etwas schiefgeht.

