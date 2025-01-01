Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Marc Terenzi 1

SAT.1Staffel 3Folge 30
Marc Terenzi 1

Marc Terenzi 1Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 30: Marc Terenzi 1

44 Min.Ab 12

Wann fragt er endlich? Kattia Vides will nur eines: dass ihr Freund Patrick um ihre Hand anhält. Dabei sind sie gerade zusammengezogen und damit beschäftigt, ein Haus einzurichten. Marc Terenzi tourt mit einer Strippergruppe und Noch-Freundin Anja durch Deutschland. Eine fiese Erkältung macht dem Ex-Boygroup-Star schwer zu schaffen. Der ehemalige "Der Preis ist heiß"-Moderator Harry Wijnvoord will endlich den Flugschein machen - doch seine neue Freundin Iris ist dagegen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen