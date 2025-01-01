Promis Privat
Folge 30: Marc Terenzi 1
44 Min.Ab 12
Wann fragt er endlich? Kattia Vides will nur eines: dass ihr Freund Patrick um ihre Hand anhält. Dabei sind sie gerade zusammengezogen und damit beschäftigt, ein Haus einzurichten. Marc Terenzi tourt mit einer Strippergruppe und Noch-Freundin Anja durch Deutschland. Eine fiese Erkältung macht dem Ex-Boygroup-Star schwer zu schaffen. Der ehemalige "Der Preis ist heiß"-Moderator Harry Wijnvoord will endlich den Flugschein machen - doch seine neue Freundin Iris ist dagegen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1