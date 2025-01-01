Promis Privat
Folge 31: Kattia Vides 2
44 Min.Ab 12
Matthias und Hubert Fella kommen von allein nicht aus der Ehekrise heraus. Matthias plant deshalb, einen Paartherapeuten zu engagieren. Kattia Vides und ihr Freund Patrick sind gerade frisch zusammengezogen. Doch Kattia träumt schon weiter: sie will endlich einen Heiratsantrag von Patrick. Harry Wijnvoord erzählt seiner neuen Freundin Iris von seinem Wunsch, den Pilotenschein zu machen. Iris hat Angst um ihn, immerhin leidet der 70-Jährige an Diabetes und Bluthochdruck.
