Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Kattia Vides 2

SAT.1Staffel 3Folge 31
Kattia Vides 2

Kattia Vides 2Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 31: Kattia Vides 2

44 Min.Ab 12

Matthias und Hubert Fella kommen von allein nicht aus der Ehekrise heraus. Matthias plant deshalb, einen Paartherapeuten zu engagieren. Kattia Vides und ihr Freund Patrick sind gerade frisch zusammengezogen. Doch Kattia träumt schon weiter: sie will endlich einen Heiratsantrag von Patrick. Harry Wijnvoord erzählt seiner neuen Freundin Iris von seinem Wunsch, den Pilotenschein zu machen. Iris hat Angst um ihn, immerhin leidet der 70-Jährige an Diabetes und Bluthochdruck.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen