Promis Privat
Folge 36: Schäfer Heinrich 3
44 Min.Ab 12
Für ihre Moderationskarriere arbeitet Model Theresia Fischer am perfekten Präsentationsvideo. Aber beim Schnitt geraten sie und Ehemann Thomas sich in die Haare. Schäfer Heinrich muss seinen Hof rentabel machen, und dazu hat er eine neue Idee: Er will ihn zu einem Erlebnishof umgestalten. Reality-TV-Star Kattia Vides ist himmelhoch verliebt in ihren Patrick, nur einen Heiratsantrag macht er ihr nicht. Doch dann gehts überraschend zum Juwelier.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1