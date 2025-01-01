Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis Privat

Schäfer Heinrich 3

SAT.1Staffel 3Folge 36
Folge 36: Schäfer Heinrich 3

44 Min.Ab 12

Für ihre Moderationskarriere arbeitet Model Theresia Fischer am perfekten Präsentationsvideo. Aber beim Schnitt geraten sie und Ehemann Thomas sich in die Haare. Schäfer Heinrich muss seinen Hof rentabel machen, und dazu hat er eine neue Idee: Er will ihn zu einem Erlebnishof umgestalten. Reality-TV-Star Kattia Vides ist himmelhoch verliebt in ihren Patrick, nur einen Heiratsantrag macht er ihr nicht. Doch dann gehts überraschend zum Juwelier.

