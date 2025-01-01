Promis Privat
Folge 37: Mario Basler
44 Min.Ab 12
Mario Basler plant die Eröffnung einer Shisha-Bar. Im Baumarkt sucht er zusammen mit Tochter Alisa nach der perfekten Dekoration. Zum 30. Hochzeitstag überrascht Hans-Georg Muth seine Gisela mit einem Kurzurlaub auf dem Bauernhof. Iris Klein möchte auf Mallorca gastronomisch endlich erfolgreich sein. Zusammen mit Nadescha Leitze plant sie ein Café. Bei den Fellas hängt der Ehesegen schief. Zur Rettung müssen die zankenden Franken in den Hochseilgarten.
Promis Privat
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1