Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Mario Basler

SAT.1Staffel 3Folge 37
Mario Basler

Mario BaslerJetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 37: Mario Basler

44 Min.Ab 12

Mario Basler plant die Eröffnung einer Shisha-Bar. Im Baumarkt sucht er zusammen mit Tochter Alisa nach der perfekten Dekoration. Zum 30. Hochzeitstag überrascht Hans-Georg Muth seine Gisela mit einem Kurzurlaub auf dem Bauernhof. Iris Klein möchte auf Mallorca gastronomisch endlich erfolgreich sein. Zusammen mit Nadescha Leitze plant sie ein Café. Bei den Fellas hängt der Ehesegen schief. Zur Rettung müssen die zankenden Franken in den Hochseilgarten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen