Promis Privat
Folge 38: Die Beckers 11
44 Min.Ab 12
Iris Klein und Nadescha Leitze eröffnen gemeinsam ein Café. Doch dann steht unerwartet die Polizei vor der Tür. Markus Beckers Sohn Nico sucht einen neuen Job und schockiert seine Familie mit der Idee, zur Bundeswehr zu gehen. Kann ein Boot Camp ihn von diesem Einfall kurieren? Die Muths verbringen ihren 30. Hochzeitstag auf einem ostfrisischen Bauernhof statt an der Côte d'Azur. Gisela findet das gar nicht gut.
