Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Die Beckers 11

SAT.1Staffel 3Folge 38
Die Beckers 11

Die Beckers 11Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 38: Die Beckers 11

44 Min.Ab 12

Iris Klein und Nadescha Leitze eröffnen gemeinsam ein Café. Doch dann steht unerwartet die Polizei vor der Tür. Markus Beckers Sohn Nico sucht einen neuen Job und schockiert seine Familie mit der Idee, zur Bundeswehr zu gehen. Kann ein Boot Camp ihn von diesem Einfall kurieren? Die Muths verbringen ihren 30. Hochzeitstag auf einem ostfrisischen Bauernhof statt an der Côte d'Azur. Gisela findet das gar nicht gut.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen