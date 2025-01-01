Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Glööckler 4+5

SAT.1Staffel 3Folge 5
Glööckler 4+5

Glööckler 4+5 Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 5: Glööckler 4+5

44 Min.Ab 12

Ex-Glücksrad-Fee Maren Gilzer achtet vor ihrer Hochzeit streng auf ihr Gewicht und hält Diät. Ihr Zukünftiger Harry findet das unnötig. - Modedesigner Harald Glööckler ist auf dem Presseevent für PETA: Harald ist auch das Fotomodell für die neue Kampagne. Und ""pompööses"" Essen mit ihm gibt's auch noch. - Mallorca-Auswanderer Iris und Peter Klein werden in Deutschland von ihrer Tochter Jenny mit einer Willkommensparty überrascht - mit neuem Freund. Wie werden sie reagieren?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen