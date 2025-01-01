Promis Privat
Folge 5: Glööckler 4+5
44 Min.Ab 12
Ex-Glücksrad-Fee Maren Gilzer achtet vor ihrer Hochzeit streng auf ihr Gewicht und hält Diät. Ihr Zukünftiger Harry findet das unnötig. - Modedesigner Harald Glööckler ist auf dem Presseevent für PETA: Harald ist auch das Fotomodell für die neue Kampagne. Und ""pompööses"" Essen mit ihm gibt's auch noch. - Mallorca-Auswanderer Iris und Peter Klein werden in Deutschland von ihrer Tochter Jenny mit einer Willkommensparty überrascht - mit neuem Freund. Wie werden sie reagieren?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
