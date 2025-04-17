Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Die Allwissende

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 17.04.2025
Folge 1: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die Allwissende

25 Min.Folge vom 17.04.2025

Cece ist überglücklich. Sie hat einen Platz an der berühmten Pariser Ballettschule ergattert. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn wegen eines Planungsfehlers müssen alle noch einmal vortanzen. Das macht ihr Angst, denn sie hat gesehen, dass ihre Technik für das Schulniveau nicht ausreicht. Dann entdeckt Cece in einem Buch bei ihrer Tante Ginger jedoch etwas Unglaubliches: Sie scheint eine echte Hexe zu sein! Ob ihre magischen Kräfte ihr beim neuerlichen Vortanzen helfen können? Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris

