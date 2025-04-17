Spellbound - Verzaubert in Paris: Die AllwissendeJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 1: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die Allwissende
25 Min.Folge vom 17.04.2025
Cece ist überglücklich. Sie hat einen Platz an der berühmten Pariser Ballettschule ergattert. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn wegen eines Planungsfehlers müssen alle noch einmal vortanzen. Das macht ihr Angst, denn sie hat gesehen, dass ihre Technik für das Schulniveau nicht ausreicht. Dann entdeckt Cece in einem Buch bei ihrer Tante Ginger jedoch etwas Unglaubliches: Sie scheint eine echte Hexe zu sein! Ob ihre magischen Kräfte ihr beim neuerlichen Vortanzen helfen können? Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spellbound - Verzaubert in Paris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0