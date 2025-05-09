Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die Titelseite

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 09.05.2025
Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die Titelseite

Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die TitelseiteJetzt kostenlos streamen

Spellbound - Verzaubert in Paris

Folge 18: Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die Titelseite

25 Min.Folge vom 09.05.2025

Folge 18: Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die Titelseite

25 Min.Folge vom 09.05.2025

An der Ballettschule rufen die Jugendlichen eine Schülerzeitung ins Leben. Finn wird nach einem überraschend guten Aufsatz zum Chefredakteur gewählt und verlangt von seinen Mitschülern nun Ideen für Artikel. Der beste Artikel soll auf das Titelblatt der Zeitung kommen. Mia ist wie immer ehrgeizig und möchte unbedingt auf die Titelseite. Deswegen nutzt sie ihre investigativen Methoden und kommt damit gefährlich nah an Ceces Geheimnis... Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

