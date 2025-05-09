Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die TitelseiteJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 18: Spellbound - Verzaubert in Paris: Kampf um die Titelseite
25 Min.Folge vom 09.05.2025
An der Ballettschule rufen die Jugendlichen eine Schülerzeitung ins Leben. Finn wird nach einem überraschend guten Aufsatz zum Chefredakteur gewählt und verlangt von seinen Mitschülern nun Ideen für Artikel. Der beste Artikel soll auf das Titelblatt der Zeitung kommen. Mia ist wie immer ehrgeizig und möchte unbedingt auf die Titelseite. Deswegen nutzt sie ihre investigativen Methoden und kommt damit gefährlich nah an Ceces Geheimnis... Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
