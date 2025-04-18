Spellbound - Verzaubert in Paris: Magisches UnwohlseinJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 2: Spellbound - Verzaubert in Paris: Magisches Unwohlsein
Die jungen Wizens Lola und Amy sind überzeugt, dass Cece eine auserwählte Hexe, die "Allwissende", ist. Und sie wollen sie überzeugen, mit ihnen ihre magischen Fähigkeiten auszubilden. Cece aber will sich nur auf ihr Vortanzen konzentrieren, um einen Platz in der Ballettschule zu bekommen. Als sie zusammen mit dem missmutigen Benoit tanzen soll, nutzt sie verzweifelt einen Zauberspruch, um ihre Konkurrenz zu schwächen. Mit fatalen Folgen.Denn es kommt versehentlich zu heftiger Übelkeit bei anderen, älteren Schülerinnen und Schülern. Nun muss die Klasse von Cece deren Vorstellung in der Pariser Oper übernehmen. Als Cece und Benoit beim Vortanzen die Rollen tauschen, können sie Armando Castillo beeindrucken, doch die Entscheidung, ob sie dabei sind, ist immer noch nicht gefallen. Erst die Vorstellung in der Oper soll den Ausschlag geben, wer einen Platz in der Ballettschule bekommt. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Nicolas Velter
