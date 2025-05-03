Spellbound - Verzaubert in Paris: Das schottische StückJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 13: Spellbound - Verzaubert in Paris: Das schottische Stück
24 Min.Folge vom 03.05.2025
Cece wacht am Tag der Aufführung von „Macbeth“ nach einem komischen Traum auf. In diesem ist sie auf Juliet getroffen, jener Wizen, der Shakespeare einst das Stück gestohlen hat. Wegen dieser Begegnung ist Cece völlig von der Rolle und das gerade an diesem wichtigen Tag! Währenddessen nimmt Adrians Plan langsam Gestalt an ... Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
