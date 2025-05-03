Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Das schottische Stück

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 03.05.2025
Folge 13: Spellbound - Verzaubert in Paris: Das schottische Stück

24 Min.Folge vom 03.05.2025

Cece wacht am Tag der Aufführung von „Macbeth“ nach einem komischen Traum auf. In diesem ist sie auf Juliet getroffen, jener Wizen, der Shakespeare einst das Stück gestohlen hat. Wegen dieser Begegnung ist Cece völlig von der Rolle und das gerade an diesem wichtigen Tag! Währenddessen nimmt Adrians Plan langsam Gestalt an ... Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

Weitere Folgen in Staffel 1

ORF Kids
