Spellbound - Verzaubert in Paris: Lass mich frei!Jetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 14: Spellbound - Verzaubert in Paris: Lass mich frei!
25 Min.Folge vom 05.05.2025
Cece hat den Fluch von Juliet nur zur Hälfte aufgelöst und jetzt sind die beiden untrennbar miteinander verbunden. Sie können sich nur mehr maximal zehn Meter voneinander entfernen. Außerdem kann jeder Juliet sehen, was den Alltag von Cece maßgeblich erschwert. Um die Verbindung zwischen ihr und Juliet zu trennen, muss Cece den Fluch ganz allein auflösen doch das ist leichter gesagt als getan. ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Zhou Yuchao
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spellbound - Verzaubert in Paris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0