Folge 6: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die doppelte Hexe
25 Min.Folge vom 24.04.2025
Halloween steht vor der Tür! Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival gehen, doch als sie sich auf den Weg machen wollen, sind die Türen verschlossen. Also wird die Party in die Schule verlegt. Doch der Spaß ist nicht von langer Dauer, denn Mia ist plötzlich spurlos verschwunden! Könnten die gefährlichen Mystics etwas damit zu tun haben? Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Nicolas Velter
