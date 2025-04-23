Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Über den Tellerrand

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 23.04.2025
Spellbound - Verzaubert in Paris: Über den Tellerrand

Spellbound - Verzaubert in Paris: Über den TellerrandJetzt kostenlos streamen

Spellbound - Verzaubert in Paris

Folge 5: Spellbound - Verzaubert in Paris: Über den Tellerrand

25 Min.Folge vom 23.04.2025

Cece ist endlich ins Wohnheim der Ballettschule gezogen und genießt dort ihre neu gewonnene Freiheit. Sie ist jedoch etwas genervt von Lola und Amy, die sie ständig auffordern, an ihren Wizen-Kräften zu arbeiten. Im Ballettunterricht wird Cece mit Simone als Paar beim Pas de deux eingeteilt. Sie sollen bei ihrer Choreografie über den Tellerrand hinausschauen. Cece und Simone haben eine vermeintlich gute Idee, die aber letztendlich zu Hausarrest führt. Bilquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Spellbound - Verzaubert in Paris
ORF Kids
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris

Alle 1 Staffeln und Folgen