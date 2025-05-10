Spellbound - Verzaubert in Paris: Verborgene GefühleJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 19: Spellbound - Verzaubert in Paris: Verborgene Gefühle
24 Min.Folge vom 10.05.2025
Cece hat viel zu tun. Einerseits verlangt ihr die Schule viel ab, andererseits muss sie ihre Zaubersprüche üben, um bald in einen Hexenzirkel aufgenommen zu werden. Allerdings ist Adrian eine zunehmende Ablenkung für Cece und ihre Aufgaben. So sehen das zumindest Mia und Simone, die Cece über Adrian ausfragen. Auch Lola und Amy werden misstrauisch gegenüber Adrian und wollen Nachforschungen anstellen. Doch Adrian erfährt davon und ist vorbereitet. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Nicolas Velter
