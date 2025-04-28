Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Flugangst

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 28.04.2025
25 Min.Folge vom 28.04.2025

Simone und Cece haben beschlossen, den Paartanz gemeinsam zu absolvieren. Sie müssen auch eine Hebefigur in ihre Choreografie einbauen. Nachdem Simone das erfährt, bekommt sie Panik und beginnt an Ceces Stärke zu zweifeln. Wird Cece ihre Freundin ermutigen können oder muss sie bei der Hebefigur doch mit Magie nachhelfen? Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

