Spellbound - Verzaubert in Paris: Der Liebeszauber

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 26.04.2025
24 Min.Folge vom 26.04.2025

Cece fragt Lola und Amy nach Hilfe. Die beiden lehren sie so manchen hilfreichen Trick für ihr Leben als Wizen. Allerdings muss sich Cece auch auf die Schule konzentrieren. Dort steht ein Paartanz auf dem Unterrichtsplan, wofür sich die Mädchen ihren Partner aussuchen dürfen. Cece will diese Gelegenheit nutzen, um ihren Wunschpartner durch Magie ihr gegenüber positiver zu stimmen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

ORF Kids
