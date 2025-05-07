Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 07.05.2025
24 Min.Folge vom 07.05.2025

Die SchülerInnen sollen sich Ziele für ihre Zukunft setzen. Dafür wollen Mia, Simone und Cece Collagen basteln, auf denen sie die Bestrebungen visualisieren. Doch als Cece sich daran arbeitet, merkt sie, dass sie mit den Gedanken nur bei Adrian und Benoit ist. Sie kann sich einfach nicht zwischen den beiden entscheiden, denn nachdem sie Benoit bei der Gala versetzt hat, ist sie Adrian sehr nahegekommen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

