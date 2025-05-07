Spellbound - Verzaubert in Paris: Hip-Hop-BallettJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 16: Spellbound - Verzaubert in Paris: Hip-Hop-Ballett
24 Min.Folge vom 07.05.2025
Die SchülerInnen sollen sich Ziele für ihre Zukunft setzen. Dafür wollen Mia, Simone und Cece Collagen basteln, auf denen sie die Bestrebungen visualisieren. Doch als Cece sich daran arbeitet, merkt sie, dass sie mit den Gedanken nur bei Adrian und Benoit ist. Sie kann sich einfach nicht zwischen den beiden entscheiden, denn nachdem sie Benoit bei der Gala versetzt hat, ist sie Adrian sehr nahegekommen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spellbound - Verzaubert in Paris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0