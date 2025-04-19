Spellbound - Verzaubert in Paris: Im RampenlichtJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 3: Spellbound - Verzaubert in Paris: Im Rampenlicht
Das entscheidende Vortanzen der Ballettschüler in der Pariser Oper wird für Cece zum Albtraum. Verschiedene magische Kräfte zerren an ihr und beeinträchtigen ihre Tanzpräsentation. Lola und Amy sind sich uneinig, wirken mit unterschiedlichen Kräften auf Ceces Tanz ein. Und Adrian, der zum Mystic-Geheimbund gehört und unerkannt als Aushilfe bei Ceces Tante Ginger jobbt, versucht während der Vorstellung, Cece ihre magischen Kräfte zu rauben. Adrian macht das für seinen Bruder Kevin, der in einem dunklen, magischen Gefängnis feststeckt und nur durch Ceces Kräfte befreit werden kann. Nach einer turbulenten Vorstellung stehen alle Schülerinnen und Schüler angstvoll vor Armando Castillo. Der Ballettdirektor wird verkünden, wer von ihnen nun einen Platz an der Pariser Ballettschule bekommen wird. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Nicolas Velter
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick